Штормовое предупреждение объявлено в Новороссийске

В Новороссийске объявили штормовое предупреждение. В городе-герое дует сильный ветер. Его порывы достигают 22-27 м/с. Об этом сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- В Новороссийске ожидается усиление юго-западного ветра и ливни. Ночью прогнозируется выпадение снега. Температура воздуха днем +8 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до отметки в -4 градуса, - рассказали в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.