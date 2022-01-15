Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия15 января 2022 12:21

Штормовое предупреждение объявлено в Новороссийске

В городе-герое дует сильный ветер
Юлия ЧУБАКОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)

В Новороссийске объявили штормовое предупреждение. В городе-герое дует сильный ветер. Его порывы достигают 22-27 м/с. Об этом сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- В Новороссийске ожидается усиление юго-западного ветра и ливни. Ночью прогнозируется выпадение снега. Температура воздуха днем +8 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до отметки в -4 градуса, - рассказали в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.