Туристка из Иркутска повредила 20 автомобилей в Сочи

Полиция разыскивает женщину, повредившую транспорт Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сочи 33-летняя туристка из Иркутска повредила двадцать автомобилей - женщина поочередно пинала двери припаркованных машин. Свое поведение она аргументировала тем, что стоящий во дворе транспорт находится "на ее энергии".

Найти отдыхающую полицейским пока не удалось.

- Инцидент произошел в Центральном районе города, - подтвердили в пресс-службе УВД Сочи. - По данному факту проводятся проверки. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.