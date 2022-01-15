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Общество15 января 2022 12:46

Туристка из Иркутска повредила 20 автомобилей в Сочи

Женщина пинала припаркованные машины
Юлия ЧУБАКОВА
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Полиция разыскивает женщину, повредившую транспорт

Полиция разыскивает женщину, повредившую транспорт

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сочи 33-летняя туристка из Иркутска повредила двадцать автомобилей - женщина поочередно пинала двери припаркованных машин. Свое поведение она аргументировала тем, что стоящий во дворе транспорт находится "на ее энергии".

Найти отдыхающую полицейским пока не удалось.

- Инцидент произошел в Центральном районе города, - подтвердили в пресс-службе УВД Сочи. - По данному факту проводятся проверки. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.