Два самолета не смогли приземлиться в Сочи из-за непогоды Фото: Алина НИЗАМОВА

Ухудшение погодных условий в Сочи внесло корректировки в работу аэропорта. 15 января здесь не смогли совершить посадку два рейса, летевших из Екатеринбурга. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

- Запасная посадка рейсов была совершенна в аэропортах Краснодара и Минвод, - добавили в пресс-службе аэропорта.

Сейчас аэрогавань работает в штатном режиме.

Напомним, 15 января на курортный Сочи обрушился снегопад. На дорогах города всю ночь работали снегоуборочные машины, энергетики устраняли перебои электричества.