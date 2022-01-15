Девять мест для Крещенских купаний оборудуют в Сочи

Для Крещенских купаний в Сочи оборудуют девять мест. Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи оборудуют девять мест для Крещенских купаний. Они появятся на побережье и в горных районах курорта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Специально оборудованные места для купаний появятся на пляжах "Ривьера" , "Чайка", "Кристалл" и "Калипсо", на озере Rosa Beach, реке Чухукт, святом источнике в Солохауле, а также в микрорайоне Мамедова Щель и на базе отдыха "Благое" в селе Пластунка.

– В оборудованных для купания местах обеспечим безопасность и порядок на воде. Волонтеры будут следить за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Также будут организованы пункты обогрева с горячими напитками, – отметил глава Сочи Алексей Копайгородский.

Совершить обряды можно будет в ночь с 18 на 19 января. Кроме того, на Крещение в Сочи состоятся богослужения и праздничные литургии.