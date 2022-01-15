Из-за лавиноопасности в горах Сочи действует штормовое предупреждение

В горах Сочи - лавиноопасно. Фото: sochi.ru

В Сочи вновь объявили штормовое предупреждение. В горных районах курорта возможен сход лавин. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

- В горах Сочи выше 1000 метров над уровнем моря - лавиноопасно, - предупредили жителей курорта в пресс-службе администрации Сочи. - На отметках выше 500 метров над уровнем моря ожидается слабая лавинная опасность.

Спасатели просят людей соблюдать правила безопасности. Опасность схода лавин продержится в течение суток: с 18:00 15 января до 18:00 16 января.