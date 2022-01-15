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Общество15 января 2022 14:30

Около 270 тысяч жителей Сочи вакцинировались от коронавируса

В городе продолжается борьба с опасной инфекцией
Юлия ЧУБАКОВА
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Фото: пресс-служба администрации Сочи

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Около 270 тысяч жителей Сочи вакцинировались от COVID-19. Об этом сообщил глава города Алексей Копайгородский на совещании по эпидемиологической обстановке.

- Процент вакцинации в транспортной и курортной отраслях, а также в сфере услуг превышает 80 %. На курорте продолжается ревакцинация. Все эти меры в комплексе позволят максимально обезопасить от коронавируса как горожан, так и туристов, - отметил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Сегодня в городе работают 25 пунктов вакцинации, в которых могут поставить прививку все желающие.

Мэр города также подчеркнул, что в Сочи планируют усилить контроль системы QR-кодов и будут тщательнее следить за соблюдением масочного режима.