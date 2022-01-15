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Общество15 января 2022 15:05

34-летний мужчина погиб в горах Сочи

Он упал в сугроб и не смог оттуда выбраться
Юлия ЧУБАКОВА
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На одном из горнолыжных курортов Сочи произошла трагедия. Там погиб 34-летний фрирайдер. По предварительной версии, мужчина упал головой в сугроб и не смог оттуда выбраться. На помощь к пострадавшему сразу же пришли очевидцы. Они вытащили мужчину из снега и попытались его откачать. Однако спасти его так и не удалось.

- По факту гибели 34-летнего мужчины следственным отделом СКР по краю проводится доследственная проверка. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили "КП"-Кубань" в пресс-службе СК по Краснодарскому краю.