34-летний мужчина погиб в горах Сочи

На одном из горнолыжных курортов Сочи произошла трагедия. Там погиб 34-летний фрирайдер. По предварительной версии, мужчина упал головой в сугроб и не смог оттуда выбраться. На помощь к пострадавшему сразу же пришли очевидцы. Они вытащили мужчину из снега и попытались его откачать. Однако спасти его так и не удалось.

- По факту гибели 34-летнего мужчины следственным отделом СКР по краю проводится доследственная проверка. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили "КП"-Кубань" в пресс-службе СК по Краснодарскому краю.