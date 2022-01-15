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Происшествия15 января 2022 15:38

В Динском районе произошла авария с участием "ГАЗели"

В ДТП погибли два человека
Юлия ЧУБАКОВА
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В Динском районе произошла смертельная авария. Фото: ОМВД по Динскому району

В Динском районе произошла смертельная авария. Фото: ОМВД по Динскому району

На 33 км автодороги Краснодар – Кропоткин произошла смертельная авария с участием "ГАЗели" и иномарки. В результате ДТП пострадали два человека: водитель и пассажирка легковушки. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД ОМВД России по Динскому району.

По предварительной версии, авария произошла по вине водителя грузовика. Он не справился с управлением транспорта и вылетел на встречную полосу. Там и произошло столкновение.

- 35-летние водитель и пассажир автомобиля марки "Опель" скончались до приезда скорой помощи. Водитель грузовика доставлен в местную больницу - он получил различные травмы, - сообщили в пресс-службе ГИБДД ОМВД России по Динскому району. - Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.