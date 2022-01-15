Мэр Краснодара поздравил следователей с профессиональным праздником

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15 января сотрудники Следственного комитета отмечают профессиональный праздник - ведомству исполняется 11 лет со дня образования. Работников Краснодарского края поздравил глава Краснодара Андрей Алексеенко и председатель Гордумы Вера Галушко.

— За 11 лет вы стали слаженной и профессиональной командой и доказали, что способны выставить надежной заслон преступности на территории края. От имени всех жителей Краснодара благодарим вас за службу, за готовность в любое время суток, без поправок на погодные условия и личные обстоятельства, прийти на помощь людям, — сказал Андрей Алексеенко.

— Сегодня Следком для многих — символ высокого профессионализма в борьбе с преступностью. Вы оперативно и качественно расследуете громкие преступления, не даете нарушителям закона уйти от наказания, - отметила Вера Галушко.

Сотрудникам СК Краснодарского края пожелали удачи, здоровья и успехов в службе.