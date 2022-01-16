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Происшествия16 января 2022 4:23

Что произошло за ночь 16 января в Краснодарском крае

Стало известно, что произошло за ночь 16 января в Краснодарском крае
Ева МУР
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Снег выпал в Сочи

Снег выпал в Сочи

Фото: Олег УМАРОВ

"КП" - Кубань" узнала, что произошло за ночь 16 января в Краснодарском крае.

Правоохранительные органы разбираются в том, что могло привести к гибели инструктора на лыжной трассе в Сочи. По предварительной версии, мужчина во время прохождения трассы упал в сугроб вниз головой и не смог оттуда выбраться. Очевидцы, заметив это, сразу же направились на помощь к пострадавшему. Они вытащили его из сугроба и попытались реанимировать. Но это не помогло.

В Новороссийске жители сразу 40 многоквартирных домов остались без отопления из-за аварии на котельной. Ремонт велся всю ночь.

В Сочи выпало 100 мм осадков за один день. Синоптики называют такую зиму на курорте одной из самых снежных за последние годы.