Снег выпал в Сочи Фото: Олег УМАРОВ

"КП" - Кубань" узнала, что произошло за ночь 16 января в Краснодарском крае.

Правоохранительные органы разбираются в том, что могло привести к гибели инструктора на лыжной трассе в Сочи. По предварительной версии, мужчина во время прохождения трассы упал в сугроб вниз головой и не смог оттуда выбраться. Очевидцы, заметив это, сразу же направились на помощь к пострадавшему. Они вытащили его из сугроба и попытались реанимировать. Но это не помогло.

В Новороссийске жители сразу 40 многоквартирных домов остались без отопления из-за аварии на котельной. Ремонт велся всю ночь.

В Сочи выпало 100 мм осадков за один день. Синоптики называют такую зиму на курорте одной из самых снежных за последние годы.