Снова снег будет пролетать в Краснодаре Фото: Ева МУР

Снег прогнозируют синоптики в Краснодаре 16 января. Об этом сообщают специалисты краснодарского гидромета.

- Мокрый снег и дождь продолжат идти местами в Краснодаре. Температура воздуха ночью опустится до -1 -3 градусов, а днем не поднимется выше +1+3 градусов, - уточнили "КП"- Кубань" метеорологи.

К слову, такое явление как "климатические горки" прогнозируют на Кубани. Холодный фронт сменится теплым, после морозов наступит настоящая оттепель.