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Общество16 января 2022 5:07

Снег прогнозируют синоптики в Краснодаре 16 января

Однако ниже нуля температура опустится только ночью
Ева МУР
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Снова снег будет пролетать в Краснодаре

Снова снег будет пролетать в Краснодаре

Фото: Ева МУР

Снег прогнозируют синоптики в Краснодаре 16 января. Об этом сообщают специалисты краснодарского гидромета.

- Мокрый снег и дождь продолжат идти местами в Краснодаре. Температура воздуха ночью опустится до -1 -3 градусов, а днем не поднимется выше +1+3 градусов, - уточнили "КП"- Кубань" метеорологи.

К слову, такое явление как "климатические горки" прогнозируют на Кубани. Холодный фронт сменится теплым, после морозов наступит настоящая оттепель.