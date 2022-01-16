Снег прогнозируют в Сочи в начале недели

Более 100 миллиметров осадков выпало в Сочи за сутки 15 января. На курорте устраняют последствия сильнейшего снегопада.

Нарушения энергоснабжения устраняют до сих пор. Есть перебои с подачей электричества в отдаленных селах Лазаревского района, в Адлерском, Хостинском и Центральном районах.

К слову, снег и сильный ветер до 20 метров в секунду снова прогнозируют на курорте в начале недели, 17 января. На участке Джубга-Магри снегопад будет особенно интенсивным. Водителей предупреждают о необходимости соблюдения мер предосторожности на дорогах.