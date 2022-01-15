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Общество15 января 2022 19:34

Реверсивное движение открыли на трассе в Сочи

Там сошел сель
Юлия ЧУБАКОВА
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Фото: Упрдор «Черноморье»

Фото: Упрдор «Черноморье»

В Сочи ввели реверсивное движение по участку дороги, на котором сошел сель. Об этом сообщили в пресс-службе Упрдор «Черноморье».

- .Для ликвидации последствий привлечено 153 единицы техники и 196 человек личного состава, - рассказали в пресс-службе Упрдор «Черноморье». - При обработке трасс использовали 108,7 тонны противогололедного материала, 76,2 тонны пескосоляной смеси и 70 тонн соли.

Восстановительные работы планируют завершить утром 16 января.

Напомним, сход селя произошел в районе поселка Головинка, на федеральной трассе Джубга-Сочи.