Шторм рушил набережные

Шторм смыл часть пляжей в Сочи. Пока в горах и в глубине курорта шел снег, море было относительно спокойным. Но к вечеру 15 января оно разволновалось и обрушилось на пляжи "Маяк" и "Приморский", повредив их. Волны достигли прогулочных зон.

Синоптики сообщают, что непогода сохранится и в начале недели. 17 января на курорте снова прогнозируют снегопад и сильный ветер. Его порывы будут достигать 20 метров в секунду на участке от Джубги до Магри. Есть опасность схода лавин.

Водителям рекомендуют воздержаться от дальних поездок.