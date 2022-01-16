Работу мусорного полигона проконтролируют жители в районе Кубани

Мусор на полигон станицы Полтавской везут с трех районов

Работу мусорного полигона проконтролируют жители в Красноармейском районе Кубани. Такое решение приняли местные власти после недовольств населения по поводу строительства пункта сбора ТКО.

Свалка в станице Полтавской появилась в начале 90-х, когда об экологических нормах никто не задумывался. Местные говорят, что ее запланировали в 800 метрах от границ населенного пункта, а это по нынешним меркам считается нарушением. Со временем полигон рос, а на него стали свозить мусор из нескольких районов – Славянского и частично из Крымского. Отходов в регионе много, они практически не перерабатываются, а мест для их хранения краю катастрофически не хватает. Уже несколько лет назад жители стали жаловаться на постоянный едких свалочный запах. Особенно доставалось тем, кто живет рядом с полигоном.

- В рамках подготовки к приему дополнительных ТКО разработали проект строительства сортировочного комплекса мощностью 137 тыс. тонн в год. Возведут очистные сооружения, мост через канал для нового заезда на территорию с трассы, - пообещали в администрации Красноармейского района.

Кроме того, 15 человек активистов, включенные в списки комиссии, будут контролировать весь процесс.

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