Акция продлится до 25 января

Неделя вин Краснодарского края продолжается на курортах. В мероприятии по продвижению кубанского продукта участвуют 188 магазинов и 32 ресторана Сочи, Анапы и Геленджика. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Краснодарского края.

-Анализ показывает, что популярность тихих и игристых вин с защищенным географическим обозначением растет в крае. А значит, мы можем уверенно говорить, что «Неделя вин Краснодарского края» достигает цели, – сказал руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Роман Куринный.

Акция будет длиться до 25 января.