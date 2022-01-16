Машина съехала в кювет из-за снежной бури. Фото: @gk_news1

Женщина с тремя детьми на автомобиле опрокинулась в кювет под Горячим Ключом на заснеженной трассе. Она вынуждена была просить помощи на трассе. Но помощь пришла не сразу. Об этом сообщают очевидцы.

- Женщина не справилась с управлением и съехала в кювет. Вышла голосовать на трассу, чтоб ей помогли. Но не меньше получаса ни один водитель не остановился, чтобы помочь, - рассказывают они.

К слову, помощь ей все-таки оказали и даже вызвали скорую. Машину лебедкой вытянули на дорогу и она продолжила путь. Все обошлось, сообщают неравнодушные.