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Происшествия16 января 2022 10:25

Лыжник в Сочи погиб, потому что упал головой в сугроб

Сергей Данченко практиковал езду на неподготовленных трассах
Ева МУР
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Сергей был фрирайдером. Фото: соцсети

Сергей был фрирайдером. Фото: соцсети

Лыжник в Сочи погиб, потому что упал головой в сугроб. Сергей Данченко, приехавший на курорт работать инструктором, не смог выбраться и задохнулся. Помощь приехала в считанные минуты, его пытались реанимировать. Но ничто не помогло.

Известно, что в причинах ЧП уже разбираются правоохранители. Они проверят, насколько на трассах соблюдались правила безопасности.

- По факту гибели 34-летнего мужчины следственным отделом СКР по краю проводится доследственная проверка. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, - прокомментировали "Комсомольской правде" - Кубань" в пресс-службе СК по Краснодарскому краю.