Сергей был фрирайдером. Фото: соцсети

Лыжник в Сочи погиб, потому что упал головой в сугроб. Сергей Данченко, приехавший на курорт работать инструктором, не смог выбраться и задохнулся. Помощь приехала в считанные минуты, его пытались реанимировать. Но ничто не помогло.

Известно, что в причинах ЧП уже разбираются правоохранители. Они проверят, насколько на трассах соблюдались правила безопасности.

- По факту гибели 34-летнего мужчины следственным отделом СКР по краю проводится доследственная проверка. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, - прокомментировали "Комсомольской правде" - Кубань" в пресс-службе СК по Краснодарскому краю.