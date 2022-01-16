В Краснодаре произошел пожар

В доме на Уральской в Краснодаре сгорел 67-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

- Сообщение о возгорание в многоквартирном доме на Уральской, 202 поступило в 8.39 16 января, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе ГУ МЧС по краю.

Когда пожарные прибыли на место ЧП, выяснилось, что в квартире в 25 квадратных метров загорелись вещи. К сожалению, среди вещей нашли тело 67-летнего жителя дома.

- Устанавливаются обстоятельства пожара, при котором погиб мужчина. По результатам проверки будет дана процессуальная оценка произошедшего, - уточнили "КП" - Кубань" в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.