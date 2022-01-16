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Общество16 января 2022 11:17

Часть горного Лаго-Наки запретят застраивать как курорт

Соответствующее решение озвучили в правительстве РФ
Ева МУР
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Местность останется заповедником. Фото: Михаил Дубовер

Местность останется заповедником. Фото: Михаил Дубовер

Фишт-Оштенский горный массив в Адыгее запретят застраивать. В том числе нельзя это будет сделать в рамках создания горного кластера. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

Фишт-Оштенский массив исключили из границ Лагонакского биосферного полигона для сохранения его природы.

В данной местности зарегистрированы редкие виды растений и животных. Они занесены в Красную книгу.

Между тем, стройка горнолыжного курорта Лаго-Наки - крупнейший инвестпроект в Адыгее. Здесь будут построены первоклассные гостиницы и сконструированы 36 км современных горнолыжных трасс. Ожидается, что на курорте заработает 13 канатных дорог.