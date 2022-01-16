Авария произошла в Геленджике. Фото: скриншот видео @tipichkras
Полицейский с собакой попали в ДТП на служебной машине в Геленджике. Об этом сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
- Водитель не убедился в безопасности маневра и столкнулся с "Хендай Солярис", - уточнили в пресс-службе ведомства.
При этом водитель иномарки имел признаки алкогольного опьянения, но от медосвидетельствования он отказался. Это и запротоколировали полицейские.
Но сами попали в аварию. В итоге водитель "воронка" попал в больницу. Его, кстати, тоже обследовали на предмет опьянения, но он был трезв.
В салоне служебного авто находилась еще и собака. Она не пострадала, выпрыгнув в разбитое окно.
Назначена служебная проверка.