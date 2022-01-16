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Общество16 января 2022 14:35

Масочный режим ужесточают в транспорте Сочи

На нарушителей составляют протоколы об административных правонарушениях
Ева МУР
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Автобус обрабатываются прежде, чем выйти на линию

Автобус обрабатываются прежде, чем выйти на линию

Масочный режим ужесточают в транспорте Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии курорта.

- Рейды проводятся ежедневно. На нарушителей будут составляться протоколы, - пояснили в администрации.

В Сочи ежедневно на линии работает более 800 автобусов. Каждый из них дезинфицируется внутри и снаружи специальными растворами. Водители помимо обязательного медицинского осмотра проходят процедуру термометрии.

Для пассажиров в салоне автобуса установлены санитайзеры для обработки рук, предоставляются маски и проводится визуальное и звуковое информирование о необходимости масочного режима.