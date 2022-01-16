Автобус обрабатываются прежде, чем выйти на линию

Масочный режим ужесточают в транспорте Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии курорта.

- Рейды проводятся ежедневно. На нарушителей будут составляться протоколы, - пояснили в администрации.

В Сочи ежедневно на линии работает более 800 автобусов. Каждый из них дезинфицируется внутри и снаружи специальными растворами. Водители помимо обязательного медицинского осмотра проходят процедуру термометрии.

Для пассажиров в салоне автобуса установлены санитайзеры для обработки рук, предоставляются маски и проводится визуальное и звуковое информирование о необходимости масочного режима.