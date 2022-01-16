Воду ограничивают в Новороссийске

Воду отключат в Новороссийске 18 января. Об этом сообщается на официальном сайте администрации.

- Подача будет ограничена с 9 до 12 часов в связи с ремонтными работами на станции "Неберджаевская". Возобновится подача воды в течение шести часов после окончания работ, - говорится в объявлении.

Известно, что утром 18 января подача воды будет осуществляться с 6 до 8 утром и вечером с 18 до 20. 19 января воду тоже включат на два часа утром с 6 до 8.

Подвоз воды населению будет осуществляться автоцистернами по заявкам, в связи с чем чрезвычайная ситуация не прогнозируется.