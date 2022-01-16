Спорткомплекс с двумя бассейнами открыли в Курганинске

Спорткомплекс «Чемпион» в Курганинске. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Спорткомплекс с двумя бассейнами "Чемпион" открыли в Курганинске 16 января. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Помимо игровых залов, в нем заработают два бассейна для детей и взрослых.

Набор сотрудников уже начался.

- Объект площадью более 5000 квадратных метров с 2008 года считался недостроем из-за недобросовестного исполнения строительно-монтажных работ несколькими подрядными организациями», прокомментировал вице-губернатор Евгений Наумов.

С 2019 года строительство возобновилось — средства на завершение работ и приобретение оборудования направили из краевого бюджета.