Спасатели предупредили жителей Краснодара об опасности выхода на лед

Краснодарцев просят быть осторожными. Фото: krd.ru

В Краснодаре жителей попросили не выходить на лед на водоемах – он очень тонкий. Сообщение с предупреждением разместили на сайте администрации города.

- Спасатели контролируют берега водоёмов для предотвращения несчастных случаев. В городе по ночам морозы, но днем сохраняются плюсовые отметки, выходить на лед очень опасно, - отметили в пресс-службе мэрии.

По прогнозам, в Краснодаре 18 января ожидается усиление ветра, также пойдет дождь со снегом.