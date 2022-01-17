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Общество17 января 2022 5:15

Спасатели предупредили жителей Краснодара об опасности выхода на лед

Сейчас он очень тонкий
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Краснодарцев просят быть осторожными. Фото: krd.ru

Краснодарцев просят быть осторожными. Фото: krd.ru

В Краснодаре жителей попросили не выходить на лед на водоемах – он очень тонкий. Сообщение с предупреждением разместили на сайте администрации города.

- Спасатели контролируют берега водоёмов для предотвращения несчастных случаев. В городе по ночам морозы, но днем сохраняются плюсовые отметки, выходить на лед очень опасно, - отметили в пресс-службе мэрии.

По прогнозам, в Краснодаре 18 января ожидается усиление ветра, также пойдет дождь со снегом.