Пассажира самолета, летевшего из Сочи в Екатеринбург, сняли с рейса из-за отказа надеть маску

Самолет вылетел позже запланированного

Из Сочи в Екатеринбург самолет задержали из-за пассажира, отказавшегося надеть маску. Мужчина после отдыха направлялся домой с девушкой, но из-за принципиальной позиции его сняли с рейса.

- При посадке на авиарейс мужчина категорически отказался соблюдать масочный режим. Он стал конфликтовать с бортпроводниками, а те в свою очередь вызвали полицию, - сообщает E1.

Правоохранители сняли с самолета дебошира. Рейс вылетел в связи с ситуацией немного позже запланированного.