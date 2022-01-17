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Общество17 января 2022 5:51

Пассажира самолета, летевшего из Сочи в Екатеринбург, сняли с рейса из-за отказа надеть маску

Мужчина принципиально не стал пользоваться повязкой
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Самолет вылетел позже запланированного

Самолет вылетел позже запланированного

Из Сочи в Екатеринбург самолет задержали из-за пассажира, отказавшегося надеть маску. Мужчина после отдыха направлялся домой с девушкой, но из-за принципиальной позиции его сняли с рейса.

- При посадке на авиарейс мужчина категорически отказался соблюдать масочный режим. Он стал конфликтовать с бортпроводниками, а те в свою очередь вызвали полицию, - сообщает E1.

Правоохранители сняли с самолета дебошира. Рейс вылетел в связи с ситуацией немного позже запланированного.