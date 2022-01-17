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Происшествия17 января 2022 6:32

На Кубани сгорела шиномонтажка на площади 160 кв.м

Пожар случился накануне
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Причина выясняется

Причина выясняется

Вечером 16 января вспыхнула шиномонтажка и мойка на улице Западной в Славянске-на-Кубани. Огонь охватил 160 квадратных метров. Предварительно, никто не пострадал.

- Сообщение о возгорании поступило в 19:50. В 20:30 объявили о полной ликвидации пожара, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Также в ведомстве добавили, что всего к ликвидации возгорания привлекались 12 человек личного состава, 3 единицы техники МЧС России. Сейчас выясняются причины пожара, назначены экспертизы.