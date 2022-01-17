Приставы Кубани взыскали с нерадивого отца 400 тысяч алиментов

Фото: пресс-службы УФССП РФ по региону

В Динском районе Краснодарского края судебные приставы взыскали задолженность по алиментам на сумму 400 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе исполнительного ведомства.

- Несколько лет нерадивый папа не платил алименты. Когда приставы арестовали «Toyota Vitz», мужчина быстро нашел деньги, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.

Мужчину предупредили о возможном уголовном деле. Спустя несколько дней, не дожидаясь передачи автомобиля на принудительную реализацию, должник предоставил квитанцию о переводе 400 тысяч рублей на счет своей бывшей супруги.