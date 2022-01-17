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Общество17 января 2022 7:52

Мэр Краснодара поручил городским службам оперативнее откачивать лужи после таяния снега

С этого он начал планерку
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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В районе Плодородного не видно дорог и тротуаров из-за воды

В районе Плодородного не видно дорог и тротуаров из-за воды

17 января в администрации Краснодара состоялось планерное совещание. Мэр города Андрей Алексеенко начал с жалоб горожан. Жители массово жалуются на «поплывшие» дороги и дворы.

- Нужно оперативно реагировать на жалобы жителей, направлять откачивающую технику. В поселке Плодородном образовалось просто небольшое озеро после таяния снега, и оно там до сих пор, - отметил с негодованием Алексеенко.

Глава города поручил городским службам проработать проблему и оперативно принять меры для отвода воды. А также обязательно учесть ситуацию при развитии микрорайона.