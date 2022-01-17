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Здоровье17 января 2022 8:02

На карантин из-за COVID-19 закрыли 22 группы в детских садах и 7 классов в школах Кубани

Полностью закрытых учреждений в регионе нет
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Дети отправлены на самоизоляцию

Дети отправлены на самоизоляцию

В Краснодарском крае из-за вспышек коронавируса на удаленку отправляют группы в детских садах и классы в школах. Полностью закрытых образовательных учреждений на Кубани нет. Об этом сообщили в оперштабе.

- На сегодняшний день в регионе закрыты 22 группы в 10 детских садах Краснодара, Гулькевичского, Калининского, Каневского, Крымского и Щербиновского районов. Также на дистанционку отправлены 7 классов в 7 школах Краснодара, Новороссийска и Лабинского района, - отметили специалисты.

При этом сузы обучаются в штатном режиме, вспышек инфекции в колледжах и техникумах края не отмечено.