Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество17 января 2022 8:23

Рекламный щит, заслонивший обелиск в Новороссийске, убрали

Ранее сообщалось о том, что рекламу демонтируют к 3 февраля
Светлана ОВДЕЙ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Баннер с рекламой мяса загородил памятникам

Баннер с рекламой мяса загородил памятникам

Рекламный щит, заслонивший обелиск в Новороссийске, убрали. Баннер закрывал отметку прохождения переднего края обороны Малой земли. О демонтаже щита сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Instagram-аккаунте.

- Рекламный щит, закрывающий обелиск, по моему поручению демонтировали, - сообщил мэр города-героя.

Снимки с рекламой мяса, загородившей памятник, ранее распространились в социальных сетях и вызвали волну возмущения. Отметка прохождения переднего края обороны Малой земли оказалась закрыта – здесь ежегодно стартует Всероссийская акция «Бескозырка». В администрации города сообщали о том, что баннер снимут к 3 февраля.