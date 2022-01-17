Баннер с рекламой мяса загородил памятникам

Рекламный щит, заслонивший обелиск в Новороссийске, убрали. Баннер закрывал отметку прохождения переднего края обороны Малой земли. О демонтаже щита сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Instagram-аккаунте.

- Рекламный щит, закрывающий обелиск, по моему поручению демонтировали, - сообщил мэр города-героя.

Снимки с рекламой мяса, загородившей памятник, ранее распространились в социальных сетях и вызвали волну возмущения. Отметка прохождения переднего края обороны Малой земли оказалась закрыта – здесь ежегодно стартует Всероссийская акция «Бескозырка». В администрации города сообщали о том, что баннер снимут к 3 февраля.