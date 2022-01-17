3 тысячи консультаций провела Кадастровая палата Кубани в 2021 году

Фото Кадастровой палаты региона

Специалисты Кадастровой палаты по Краснодарскому краю помогают подготовить документы для проведения сделок с недвижимостью, кадастрового учета и регистрации прав. Консультации компетентных экспертов помогают избежать решений о приостановлении. За 2021 год специалисты Краевой Кадастровой палаты провели более 3 тысячи консультаций по вопросам, связанным с оформлением недвижимых объектов.

- Консультационные услуги включают в себя устные или письменные консультации и предоставляются как для физических, так и юридических лиц. По результатам оказания услуги заказчик получает письменную резолюцию – документ в текстовом формате, подписанный электронной подписью уполномоченного лица Кадастровой палаты, содержащий все выявленные замечания по составу и соответствию представленных для проверки документов требованиям действующего законодательства в сфере государственного кадастрового учета, а также рекомендации по устранению таких замечаний, – отмечает заместитель директора Кадастровой палаты по Краснодарскому краю Виктория Божко.

Обратиться за дополнительной информацией в отношении консультационных услуг можно в плановый отдел Кадастровой палаты, позвонив по номеру телефона 8-861-992-13-02 (добавочный 2060 или 2061), отправив письмо на адрес электронной почты: uslugi-pay@23.kadastr.ru, либо на официальном сайте Федеральной Кадастровой палаты Росреестра kadastr.ru.

Напоминаем, в ТРЦ СБС Мегамолл работает офис «Мой Кадастр», где сотрудники Кадастровой палаты также оказывают консультационную помощь в составлении договоров. Офис располагается по адресу: г. Краснодар, ул. Уральская, д.79/1, 2 этаж, рядом с «Флагманским МФЦ Краснодара».