Тело обнаружили в одной из комнат Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Мужчина погиб при пожаре в Тимашевском районе Кубани. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Так, возгорание произошло накануне вечером в частном доме Тимашевска, где проживал 60-летний мужчина. Соседи, увидевшие пожар, вызвали экстренную службу. Позже пожарные обнаружили в одной из комнат тело 60-летнего жителя.

- Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем при курении. Проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.