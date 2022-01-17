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Происшествия17 января 2022 8:32

Мужчина погиб при пожаре в Тимашевском районе Кубани

Проводится проверка
Светлана ОВДЕЙ
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Тело обнаружили в одной из комнат Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Тело обнаружили в одной из комнат Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Мужчина погиб при пожаре в Тимашевском районе Кубани. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Так, возгорание произошло накануне вечером в частном доме Тимашевска, где проживал 60-летний мужчина. Соседи, увидевшие пожар, вызвали экстренную службу. Позже пожарные обнаружили в одной из комнат тело 60-летнего жителя.

- Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем при курении. Проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.