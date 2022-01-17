На Кубани за сутки COVID-19 заболели 718 человек, в том числе 88 детей

На Кубани за сутки зарегистрировали 718 новых случаев заболевания COVID-19 Фото из архива КП

В Краснодарском крае за сутки COVID-19 подтвердился у 718 человек, в том числе 88 детей. Самому младшему пациенту 11 месяцев, самому старшему - 94 года. Об этом сообщает Оперативный штаб региона.

- В Краснодаре заболели 380 человек, в Новороссийске - 53, в Сочи - 32, в Армавире и Туапсинском районе – по 26. В Кореновском районе получен 21 положительный результат, в Ейском – 19, в Кавказском – 13, в Темрюкском и Мостовском – по 10. В Анапе и Лабинском районах зафиксировано по 9 новых случаев заболевания, в Калининском, Крыловском, Славянском, Успенском и Усть-Лабинском – по 8, в Белореченском – 7, в Гулькевичском – 6.

- В Динском, Курганинском, Северском, Тихорецком районах по 5 новых пациентов, в Горячем Ключе, Белоглинском, Выселковском районах – по 4, в Геленджике, Крымском, Кущевском, Ленинградском – по 3, в Каневском, Красноармейском, Новокубанском, Отрадненском – по 2. По одному заболевшему зарегистрировано в Апшеронском, Брюховецком, Новопокровском, Приморско-Ахтарском, Тимашевском районах, - сообщили в Оперштабе края.

За сутки на Кубани от коронавируса скончались 8 человек. На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются 110 пациентов, 9 – на ЭКМО.