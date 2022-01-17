Застройщик, укравший у дольщиков 320 млн рублей в Новороссийске, предстанет перед судом

Мошенник четыре года заключал с гражданами договоры Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новороссийске будут судить застройщика, укравшего у дольщиков 320 миллионов рублей. Расследование уголовного дела завершено. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю.

Согласно следствию, предприниматель четыре года заключал договоры долевого участия в строительстве двух многоэтажек в Новороссийске. Обязанности он так и не выполнил, а деньги потратил в личных целях. Ущерб от мошенничества составил более 320 миллионов рублей. Имущество обвиняемого было арестовано.

- Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Октябрьский районный суд Новороссийска для рассмотрения по существу, - сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.