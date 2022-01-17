«Роза Хутор» вновь признан «Лучшим горнолыжным курортом России» по версии World Ski Awards

Международная премия World Ski Awards, это своеобразная визитная карточка, которая свидетельствует о высоких стандартах сервиса и объектов инфраструктуры. Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор.

Премия World Ski Awards была учреждена в 2013 году с целью повышения стандартов горнолыжной индустрии. С этого момента лидеров отрасли ежегодно выбирают по итогам независимого голосования экспертов турбизнеса и посетителей специального сайта. Лыжный туризм представляет собой жизненно важный сегмент мирового рынка путешествий и туризма. По существующим оценкам, 400 миллионов человек ежегодно отдыхают на более 2500 горнолыжных курортах, которые предоставляют своим гостям более чем 6 миллионов гостиничных мест.

В этом году победителями World Ski Awards стали 26 курортов, по одному в каждой стране (17 – в Европе, 4 – на двух американских континентах, 5 - в Азии и Океании).

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор.

- Мы рассматриваем эту награду как знак качества, свидетельствующий, что курорт постоянно развивается и оперативно отвечает на вызовы современного мира. «Роза Хутор» реализует долгосрочную стратегию развития, совершенствуя объекты инфраструктуры, расширяя спектр услуг и туристических предложений, - сказал заместитель генерального директора курорта «Роза Хутор» по международным отношениям и туризму Сергей Хворостяный. - В этом зимнем сезоне открыты новые горнолыжные трассы, таким образом гостям предлагается самая большая в России зона катания - 105 км. Запущены новые подъемники - теперь их 32. Впервые в нашей стране горный курорт предложил регулярные вертолетные экскурсии и трансфер в аэропорт. Премия World Ski Awards вновь подтверждает лидерские позиции «Роза Хутор» на отечественном и мировом туристическом рынке, которые мы занимаем благодаря успешной имплементации стратегических решений и содержательной поддержке нашего акционера – компании «Интеррос».

Международная премия World Ski Awards, это своеобразная визитная карточка, которая свидетельствует о высоких стандартах сервиса и объектов инфраструктуры.

Сейчас индустрия туризма и отдыха во всем мире переживает сложные времена. На горных курортах продолжают действовать дополнительные меры эпидемиологической безопасности. Однако, несмотря на ограничения, за прошлый год курорт принял около 5 тысяч иностранных гостей, живущих и работающих в России. Участие в конкурсе и высокая оценка премии World Ski Awards также свидетельствует, что несмотря на текущую ситуацию, «Роза Хутор» является неотъемлемой частью международной индустрии горнолыжного туризма.