На Кубани с 17 по 19 января спрогнозировали усиление ветра и дожди со снегом

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В Краснодарском крае распространили экстренное предупреждение. С 17 по 19 января прогнозируют усиление ветра и дожди со снегом.

- На Кубани ожидаются сильные дожди с мокрым снегом, ливни в сочетании с грозой и сильным ветром 20-25 м/с, в отдельных районах порывы могут достигать до 29 м/с, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Реки могут выйти из берегов. До опасных отметок может подняться вода в Горячем Ключе, Северском, Абинском районах и на реках Черноморского побережья – в Геленджике, Туапсинском районе. Местами в крае ожидается очень сильный снег. Также сильное налипание мокрого снега ожидается на проводах и деревьях.