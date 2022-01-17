Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество17 января 2022 10:07

Банк Уралсиб – в топ-10 рейтинга лучших кредитов наличными 2021 года

Его подготовил портал Выберу.ру
Василий РЫЖОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
При составлении рейтинга проводилось комплексное ранжирование по основным параметрам.

При составлении рейтинга проводилось комплексное ранжирование по основным параметрам.

Банк Уралсиб вошел в топ-10 рейтинга лучших кредитов наличными по итогам 2021 года, который подготовил портал Выберу.ру.

Эксперты портала проанализировали как текущие условия по каждому из продуктов, так и критерии, отражающие все накопленные за год рейтинговые позиции банков. При составлении рейтинга проводилось комплексное ранжирование по основным параметрам: размеру процентной ставки, полной стоимости кредита, сумме ежемесячных платежей, стоимости страхования, если оно необходимо для понижения ставки, сумме и сроку кредитования. Учитывалось отсутствие комиссий и скрытых выплат. Дополнительно рассматривался критерий надежности банка.

Ознакомиться с продуктовыми предложениями и условиями потребительского кредитования Банка Уралсиб можно на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в ближайших отделениях банка, а также по телефону 8-800-250-57-57.