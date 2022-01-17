За стобалльные результаты учеников по ЕГЭ 194 педагога Кубани получили по 100 тысяч рублей

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае педагогам выплачивают по 100 тысяч рублей, если ученик набрал 100 баллов по ЕГЭ. Такие меры поддержки ввели с прошлого года.

– В этом году по 100 тысяч рублей получили 194 педагога в крае. Лучших будем поощрять каждый год, – сказал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Среди получивших премию больше всего учителей русского языка и литературы, а также химии и информатики. Кроме того, наградили учителей по истории, обществознанию, математике, географии и физике.

В Краснодарском крае также учителям, приехавшим на село, дают единовременную компенсацию в 1 млн рублей. Еще можно получить 1 млн рублей на улучшение жилищных условий или первоначальный взнос по ипотеке.