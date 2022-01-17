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Общество17 января 2022 11:08

За стобалльные результаты учеников по ЕГЭ 194 педагога Кубани получили по 100 тысяч рублей

Вознаграждение ввели в регионе в прошлом году
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае педагогам выплачивают по 100 тысяч рублей, если ученик набрал 100 баллов по ЕГЭ. Такие меры поддержки ввели с прошлого года.

– В этом году по 100 тысяч рублей получили 194 педагога в крае. Лучших будем поощрять каждый год, – сказал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Среди получивших премию больше всего учителей русского языка и литературы, а также химии и информатики. Кроме того, наградили учителей по истории, обществознанию, математике, географии и физике.

В Краснодарском крае также учителям, приехавшим на село, дают единовременную компенсацию в 1 млн рублей. Еще можно получить 1 млн рублей на улучшение жилищных условий или первоначальный взнос по ипотеке.