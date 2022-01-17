Дожди и порывы ветра до 27 м/с прогнозируют в Сочи

Порывы ветра будут достигать 27 метров в секунду Фото: sochi.ru

Ухудшение погоды прогнозируют в Сочи. В ближайшие сутки на курорте ожидаются осадки и порывы ветра до 27 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Так, ухудшение погоды ожидается с вечера 17 января до 18:00 18 января. В том числе на курорте ветер будет бушевать, достигая 15-17 метров в секунду, местами – до 22-27 метров в секунду.

- Утром и днем на побережье местами пройдет сильный дождь, в предгорьях и горах сильный снег, возможна гроза. В предгорных районах и в горном кластере на дорогах возможна гололедица, ухудшение видимости в осадках 500-1000 метров, - говорится в сообщении пресс-службы.

Подчеркивается, что все городские экстренные службы работают в усиленном режиме. Граждан просят отказаться от прогулок в горы, в том числе на автомобилях.