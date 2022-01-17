Акушерско-гинекологический комплекс открыли в Кореновске Фото: пресс-служба краевой администрации

Акушерско-гинекологический комплекс открыли в Кореновске. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

На открытии медучреждения присутствовали полпред Президента РФ в ЮФО Владимир Устинов, губернатор Вениамин Кондратьев и председатель ЗСК края Юрий Бурлачко, вице-губернатор Анна Минькова, митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий.

Строительство нового корпуса стартовало еще в 2013 году с расчетом возвести его за три года. Однако по вине подрядчика работы приостановили, но их возобновили в 2019 году.

- В новом корпусе оборудована женская консультация, гинекологическое и акушерское отделения на 60 коек, кабинеты для осмотра, отделение хирургии, родовые боксы, палаты для мамы и новорожденного. В том числе в учреждении установлены аппараты выхаживания недоношенных детей и аппарат УЗИ с датчиками для малышей.

- Всего женская консультация рассчитана на 100 посещений и имеет кабинеты акушера-гинеколога, терапевта, кардиотокографии, УЗИ, психолога, палату временного пребывания пациенток, - сообщили в пресс-службе краевой администрации.

– От идеи создать современный родильный центр до ее воплощения прошло 9 лет. Для нас было важно завершить проект, несмотря на все трудности, - отметил губернатор Вениамин Кондратьев. - Комплексную помощь в комфортных условиях здесь смогут получать пациентки не только Кореновска, но и близких районов. Наша задача – в обеспечении качественной, технологичной медициной всех жителей.

Подчеркивается, что в Краснодарском крае реализуется комплекс мер поддержки работников здравоохранения. Так, в 2022 году 300 врачей получат по 1 миллиону рублей на первый взнос по ипотеке.