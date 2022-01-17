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Здоровье17 января 2022 12:52

Более 640 тысяч человек вакцинировались от COVID-19 в Краснодаре

Ежедневно в краевом центре прививаются 850 человек
Светлана ОВДЕЙ
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Темпы вакцинации в Краснодаре возросли Фото из архива КП

Темпы вакцинации в Краснодаре возросли Фото из архива КП

Более 640 тысяч человек вакцинировались от COVID-19 в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Отмечается, что темпы вакцинации в городе увеличились. Так, ежедневно в Краснодаре от коронавируса прививаются 850 человек. Всего граждан продолжают принимать 60 пунктов.

- После новогодних праздников статистика заболеваемости пошла вверх, порог еще не переступили, но необходимо активно вакцинироваться. Это очень важно для сохранения здоровья, вакцинация - единственный способ защиты на сегодняшний день, - отметил мэр Андрей Алексеенко.

Напомним, на Кубани режим повышенной готовности продлили до 1 марта. Антиковидные меры продолжают действовать на территории края.