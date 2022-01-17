Фура загорелась в Ленинградском районе Кубани Фото: кадр из видео

Фура загорелась на трассе в Ленинградском районе Кубани. Кадры полыхающего грузовика появились в социальных сетях.

- В 14:28 17.01.2022 поступило сообщение о возгорании в Ленинградском районе на автодороге станицы Ленинградская – Челбасская. В 14:29 к месту вызова направлены подразделения МЧС, В 14:40 установлено, что происходит горение грузового автомобиля с прицепом, - сообщили в пресс-службе МЧС по Краснодарскому краю.

Всего к ликвидации последствий привлечены от МЧС России 5 человек и 2 единицы техники.