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Происшествия17 января 2022 13:04

Фура загорелась на трассе в Ленинградском районе

Информация о пострадавших уточняется
Светлана ОВДЕЙ
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Фура загорелась в Ленинградском районе Кубани Фото: кадр из видео

Фура загорелась в Ленинградском районе Кубани Фото: кадр из видео

Фура загорелась на трассе в Ленинградском районе Кубани. Кадры полыхающего грузовика появились в социальных сетях.

- В 14:28 17.01.2022 поступило сообщение о возгорании в Ленинградском районе на автодороге станицы Ленинградская – Челбасская. В 14:29 к месту вызова направлены подразделения МЧС, В 14:40 установлено, что происходит горение грузового автомобиля с прицепом, - сообщили в пресс-службе МЧС по Краснодарскому краю.

Всего к ликвидации последствий привлечены от МЧС России 5 человек и 2 единицы техники.