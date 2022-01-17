Нового начальника ОМВД представили в Геленджике

Вадим Петровский Фото: ОМВД Геленджика

Нового начальника отдела полиции представили в Геленджике. На должность назначен Вадим Петровский. Об этом сообщали глава города Алексей Богодистов в своем telegram-канале.

- Сегодня в Отделе полиции Геленджика представили нового начальника. Поздравил подполковника Вадима Петровского с назначением. Геленджик – город непростой, курортный, и он по праву является одним из самых безопасных в России. Мы ежегодно принимаем миллионы туристов, и во многом определяющим фактором выбора для наших гостей является безопасность, в чем огромная заслуга всего личного состава Отдела МВД курорта, - написал мэр курорта.

До этого пост занимал полковник Денис Стрикалов, который был назначен руководителем в октябре 2019 года.

Вадим Петровский окончил Астраханскую специальную среднюю школу милиции МВД РФ и Краснодарский университет МВД по специальности «юрист». Занимал должность замначальника отдела МВД России по Темрюкскому району, с февраля 2020 года – заместителя начальника ОМВД России по Геленджику.