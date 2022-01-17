Федеральная программа «РеФорма» вновь стартует на Кубани

Набор участниц продлится до 1 февраля

Федеральная программа «РеФорма» вновь стартует в Краснодарском крае. Бесплатный оздоровительный онлайн-курс для мам пройдет в Краснодаре.

Участниками программы могут стать многодетные мамы, женщины с приемными детьми и ребятами с особенностями здоровья. Курс рассчитан на три месяца. В частности, мам обучат основам здорового питания, с женщинами проведут занятия спортом, рассмотрят психологическое здоровье и отношения в семье. Участниц ждет индивидуальный подход и персональная поддержка кураторов, а курс займет не более одного часа. Всего мамам предложат 22 лекции, 28 онлайн-тренировок, три сессии вопросов-ответов с врачами - экспертами из НМИЦ.

Программа «РеФорма» разработана благотворительным фондом Amway «В ответе за будущее» совместно с Национальным медицинским исследовательским центром терапии и профилактической медицины.

Участницами онлайн-курса «Реформа» мамы Краснодара станут уже второй раз. Краевой центр - пилотный город «РеФормы», который открыл восьмерку городов 2021 года. В этом году программа пройдет сразу в двух кубанских городах – в Краснодаре и Сочи.

В этом году участницами онлайн-курса станут мамы в 16 регионах страны. Обучение в Краснодаре начнется 7 февраля и продлится 3 месяца в онлайн-формате. Всех женщин ждут подарки от организаторов и партнеров проекта.