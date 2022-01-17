В Адыгее скорость мобильного интернета выросла вдвое

На территории Майкопа и близлежащих территорий благодаря работам, проведенным компанией МТС, скорость доступа в интернет к 2022 выросла в два раза. 13 населенных пунктов региона, включая популярные, активно застраиваемые территории Яблоновского, Новой Адыгеи и Энема уже охвачены сетью 4G. Новые технологии пришли практически во все поселки и аулы с численностью от 500 человек. В том числе скоростной мобильный интернет заработал в ауле Джамбечий, хуторе Саратовском, селах Большесидоровское, Верхненазаровское Красногвардейского района, хуторе Красный Мост Майкопского района.

Сегодня Республика Адыгея активно развивается как туристический кластер. С каждым годом сюда приезжает все больше отдыхающих из различных регионов России, других стран. Путешественников привлекают уникальная природа и климат, исторические памятники и гастрономические открытия, обычаи и гостеприимство местных жителей. Помимо экскурсий, комфортного проживания и новых впечатлений теперь гости (и жители) Адыгеи могут рассчитывать на устойчивую мобильную связь и высокоскоростной интернет в любом уголке республики.

В некоторых малых населенных пунктах Адыгеи жители впервые получили доступ к интернету благодаря МТС. Чтобы все это стало возможным, за прошедший год компания инвестировала более 500 миллионов рублей в развитие цифровых сервисов и повышение уровня интернет-доступности. В ближайших планах – запуск 4G в поселке Трехречном, где проживает около 600 человек. Кроме того, в этом году продолжатся работы по улучшению качества связи на трассе Краснодар-Майкоп. И уже скоро - запуск фиксированного интернета и интерактивного ТВ в Яблоновском.