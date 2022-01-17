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Общество17 января 2022 14:22

Жители поселений Тихорецкого района смогут получить бесплатную юридическую помощь

Выездные встречи проведут в труднодоступных и малонаселенных пунктах
Светлана ОВДЕЙ
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Жители поселений Тихорецкого района смогут получить бесплатную юридическую помощь Фото: admkrai.krasnodar.ru

Жители поселений Тихорецкого района смогут получить бесплатную юридическую помощь Фото: admkrai.krasnodar.ru

Жители труднодоступных и малонаселенных поселений Тихорецкого района смогут получить юридическую помощь. Выездные консультации проведут в трех населенных пунктах, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Консультации можно посетить 19 января с 11:00 до 12:30 в Парковском сельском поселении, с 13:00 до 14:30 – в Юго-Северном сельском поселении, с 15:00 до 16:00 – в Архангельском сельском поселении.

Встречи с жителями проведут бесплатно.