Жители поселений Тихорецкого района смогут получить бесплатную юридическую помощь Фото: admkrai.krasnodar.ru

Жители труднодоступных и малонаселенных поселений Тихорецкого района смогут получить юридическую помощь. Выездные консультации проведут в трех населенных пунктах, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Консультации можно посетить 19 января с 11:00 до 12:30 в Парковском сельском поселении, с 13:00 до 14:30 – в Юго-Северном сельском поселении, с 15:00 до 16:00 – в Архангельском сельском поселении.

Встречи с жителями проведут бесплатно.