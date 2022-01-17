Почти 400 млн рублей собственных доходов поступило в бюджет Краснодара в 2022 году Фото: krd.ru

Почти 400 миллионов рублей собственных доходов поступило в бюджет Краснодара в 2022 году. План выполнен на 47%, сообщает пресс-служба городской администрации.

С начала 2022 года, в частности, поступило 399 миллионов рублей собственных доходов. Всего по плану 844,2 миллиона рублей.

- Это довольно равномерное первичное исполнение бюджета в новом году. План этого месяца - сложный, но в целом реальный, - отметил директор департамента финансов Александр Чулков.

Расходы бюджета Краснодара с начала года составили 274 миллиона рублей. Из них 136 миллионов направлены на зарплату работникам бюджетной сферы, 132 миллиона рублей – в качестве субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям.

Кроме того, краевой центр вернул коммерческий кредит на 400 миллионов рублей, привлеченный в конце 2021 года.