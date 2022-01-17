Более 3 триллионов рублей заработали кубанские предприниматели в 2020 году

По сумме доходов в 2020 году кубанские предприниматели вышли на 1 место в стране. Яото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Предприниматели Краснодарского края в 2020 году заработали более 3 трлн рублей. Такие данные привел Росстат. Это самые лучшие показатели в стране. Согласно сведениям аналитиков, доходы кубанских бизнесменов увеличились в 4 раза. В аналитических исследованиях приняли участие около 2,7 млн индивидуальных предпринимателей и примерно 2 млн малых и микропредприятий.

– На Краснодарский край приходится почти 70% выручки индивидуальных предпринимателей ЮФО и 15% – России, – рассказал вице-губернатор Александр Руппель.

Краснодарский край обошел даже лидеров прошлых лет – Московскую область и Санкт-Петербург. Окончательные результаты переписи малого бизнеса по итогам 2020 года будут опубликованы летом 2022 года.