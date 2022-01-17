Большое общеродительское собрание, посвященное поступлению в вузы и сдаче ЕГЭ, проведут в Краснодарском крае

На Кубани пройдет онлайн-родительское собрание. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае пройдет большое родительское собрание, на котором ректоры и представители приемных комиссий ответят на вопросы будущих выпускников. Мероприятие запланировано на 21 января и пройдет в онлайн-режиме.

- Спикеры расскажут об особенностях своих учебных заведений и о правилах приема абитуриентов в вузы в 2022 году, - уточнили в министерстве образования региона.

Также родители смогут задать вопросы, касающиеся сдачи единого госэкзамена. Информацию о том, как стать участником видеоконференции, можно получить в школе, где обучаются 11-классники.